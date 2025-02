A Roma venceu esta quinta-feira o FC Porto por 3-2 e apurou-se para os oitavos de final da Liga Europa.

Claudio Ranieri, treinador da Roma, fez questão de explicar na sala de conferência de imprensa, o porquê de uma pressão alta na partida frente aos dragões. A justificação? «Os erros frequentes na defesa do FC Porto», afirmou.

«Sabíamos que o FC Porto tem muita qualidade no meio-campo e no ataque, mas que na defesa erra frequentemente os passes. Foi por isso que optámos pela pressão alta, porque sabíamos que eles iam cometer erros».

Para o técnico de 73 anos, Dybala que marcou dois golos foi preponderante no resultado da partida, apelidando-o de um «líder que incendeia equipas».

«Foi graças a ele que recuperámos o jogo. Os seus companheiros deram o máximo, mas ele é a luz. Ele é a faísca, ele é a bomba, ele é tudo. Está em boa forma física, está a gostar do seu futebol e gostaria de estar sempre em campo. Estou contente por o ter», disse à Sky Sport.

Os dragões estiveram a jogar os últimos 40 minutos com menos uma unidade no terreno de jogo, devido à expulsão do Eustáquio, mas mesmo assim os dragões conseguiram marcar um golo perto do fim do encontro, algo que deixou o treinador da Roma «furioso».

«Não fui para o balneário depois do jogo, senão ia dar em doido. Já dou em doido quando sofremos um golo, quanto mais dois. Quando vejo os jogadores a atacar, estou sempre a dizer-lhes para ficarem nas suas posições, para onde vão? Ainda faltava muito tempo», atirou.

De recordar, o FC Porto foi eliminado esta quinta-feira da Liga Europa depois de derrotado no play-off de acesso aos oitavos de final da competição pela Roma.