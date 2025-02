O FC Porto disse adeus às competições europeias, após uma derrota por 3-2 no reduto da Roma e num jogo que ficou marcado por confrontos entre adeptos dos azuis e brancos e seguranças no Olímpico.

Através de imagens captadas no interior do recinto e partilhadas nas redes sociais, é possível ver o momento de tensão, com empurrões e agressões de parte a parte, sendo que a polícia foi obrigada a intervir para acalmar os ânimos.

Veja aqui as imagens da confusão com os adeptos do FC Porto: