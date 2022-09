Depois da derrota na Bulgária na primeira jornada, a Roma somou os primeiros pontos no grupo C da Liga Europa. Os romanos, vencedores da última edição da Liga Conferência, derrotaram os finlandeses do HKJ por 3-0.



A equipa de José Mourinho, que voltou a ter Patrício na baliza, ficou a jogar com mais um elemento aos 15 minutos por expulsão de Tenho após recurso ao VAR. Apesar da superioridade numérica, os giallorossi não conseguiram encontrar o caminho para o golo.



O técnico português lançou Dybala e Smalling para o arranque da segunda parte e dois minutos depois, o talentoso argentino abriu o marcador com um pontapé cruzado na área. Volvidos dois minutos, Pellegrini fez o 2-0 com o peito após passe de Zaniolo e descansou o Olímpico.



O criativo italiano ainda não fechado o saco dos presentes e voltou a assistir Belotti para o primeiro golo do compatriota com a camisola romana. Uma noite feliz para Mourinho.



Quem segue na liderança do grupo é o Betis. Com Rui Silva no banco e William a entrar para os cinco minutos finais, os espanhóis bateram o Ludogorets por 3-2.



Rapidamente a equipa de Pellegrini chegou a uma vantagem confortável graças aos golos de Luiz Henrique e de Joaquín - um golaço do extremo de 41 anos. Os búlgaros conseguiram, ainda assim, reduzir o marcador antes do intervalo por Despodov.



Na etapa complementar o Betis chegou ao 3-1 por Canales, mas não evitou o sofrimento nos minutos finais, uma vez que concedeu o 3-2 à entrada para o último quarto de hora - marcou Rick.

Feitas as contas o Betis lidera com seis pontos, mais três que Roma e Ludogorets enquanto o HJK ainda não pontuou.