Mais um resultado inesperado nesta noite europeia de quinta-feira. O Viktoria Plzen, da Chéquia, foi ao terreno da Roma vencer por 2-1 na terceira jornada da Liga Europa.

Os visitantes entraram melhor na partida e bastaram dois minutos para marcar dois golos. Ziolkowski perdeu o duelo com Adu (20m) e o avançado apenas parou quando colocou a bola no fundo das redes defendidas por Svilar.

Dois minutos depois, novo golo dos checos, e que golo! Souare (22m) recebeu uma bola à entrada da área e não teve «piedade». Remate fortíssimo do médio, indefensável para o guardião ex-Benfica.

Na segunda parte, Dybala (54m) reagiu para a Roma, por intermédio de uma grande penalidade, no entanto, já insuficiente para evitar a derrota.

O Viktoria Plzen vence pela segunda vez a Roma, a primeira tinha sido em 2018, na Liga dos Campeões, e estão no quinto lugar da classificação com sete pontos. Já os giallorossi, seguem na 23 posição com apenas três pontos conquistados.