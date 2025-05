O Manchester United garantiu a presença no jogo decisivo da Liga Europa e Ruben Amorim juntou-se à história, tornando-se o 11.º técnico português a atingir uma final europeia.

Esta é uma lista restrita, que tem no topo (de forma bem destacada) José Mourinho, com nove finais e cinco títulos conquistados. Segue-se Jorge Jesus com duas e nove treinadores com uma final no currículo. Amorim junta-se assim a nomes como André Villas-Boas, Vítor Pereira e Artur Jorge.

Recorde-se que Mourinho conquistou duas Ligas dos Campeões, uma pelo FC Porto e outra pelo Inter, duas Ligas Europa, pelo FC Porto e pelo Man. United e uma Liga Conferência pela Roma. O último título europeu dos «red devils» foi precisamente conquistado pelo «Special One», em 2016/17, diante do Ajax.

Na final da Liga Europa, o Manchester United vai medir forças com o Tottenham e Amorim procura fechar a temporada com um troféu, garantindo assim a presença na Liga dos Campeões na próxima temporada.

Lista de treinadores portugueses que chegaram a finais europeias:

José Mourinho - 9

Jorge Jesus - 2

Artur Jorge - 1

Anselmo Fernández - 1

André Villas-Boas - 1

António Morais - 1

Toni - 1

José Peseiro - 1

Domingos Paciência - 1

Vítor Pereira - 1

Ruben Amorim - 1