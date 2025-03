O treinador do Manchester United, Ruben Amorim, admite que o penálti que valeu o empate à Real Sociedad (1-1) na 1.ª mão dos oitavos de final da Liga Europa «mudou um bocadinho» o jogo, mas enalteceu o trabalho da equipa.

«Podia ter sido melhor, mas também podia ter sido pior, porque nos últimos 20 minutos senti a equipa cansada. Até ao penálti [ndr: do 1-1] senti que a equipa estava a controlar o jogo. Depois do golo, estivemos perto do segundo golo, com transições. Sentia-se no estádio, eles estavam nervosos, mas o penálti mudou um bocadinho as coisas», afirmou Amorim, em conferência de imprensa, admitindo que, por vezes, está a faltar algo para mais êxitos a cada jogo.

«Estamos a criar ocasiões, às vezes não se vê isso nos xG [ndr: golos esperados] porque nós não rematamos, mas a grande ocasião está lá e pode ver-se isso. Temos transições, situações e às vezes está a faltar-nos algo e, especialmente neste tipo de jogos em que precisas de golos, isso pode fazer a diferença», referiu o técnico português.

Questionado sobre um lance na primeira parte em que Diogo Dalot podia ter servido Rasmus Hojlund em grande posição, Amorim respondeu, frisando que os jogadores estão a trabalhar bem e ansiosos por marcar golos e ganhar jogos.

«Penso que é difícil dizer, só estou a imaginar que o Diogo não sabia com certeza que o Rasmus tinha vantagem e ele sentiu que tinha tempo para pensar a jogada. Uma coisa que eu sei é que eles estão ansiosos por marcar golos e ganhar jogos. Estão a dar o seu melhor, às vezes querem fazer o melhor, mas não estão a decidir da melhor forma. O Rasmus esteve bem, o Diogo esteve bem, vamos em frente para a próxima oportunidade», afirmou, falando ainda de Joshua Zirkzee, autor do golo em Espanha. «Ele merece, porque está a trabalhar muito bem, a melhorar no seu jogo, foi importante para nós», salientou.