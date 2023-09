O guarda-redes Antonio Adán, o defesa Sebastián Coates e o médio Daniel Bragança vão ser titulares na visita do Sporting ao Sturm Graz, da 1.ª jornada da Liga Europa, na quinta-feira (20h00).

O técnico dos leões começou por confirmar a titularidade de Daniel Bragança, na conferência de imprensa de antevisão, explicando que a equipa precisa de ter bola e rejeitando a ideia de rotação, sublinhando que as opções vão ao encontro das «características» do adversário.

«Sabemos do desafio amanhã, mas para vencer todos os desafios, temos de ter todos os jogadores no máximo. Não vai haver nenhum risco de facilitar no jogo, isto é um objetivo, queremos seguir em frente. O que vamos fazer é uma rotação normal. Este jogo é completamente diferente do Moreirense e do Rio Ave, vamos fazer uma rotação de acordo com as características dos jogadores. Posso dizer que alguns jogadores que vão jogar e não jogaram o jogo passado já foram titulares no campeonato. O Daniel Bragança vai ser titular, porque é um jogo em que precisamos de ter bola e se queremos ter bola, não há ninguém melhor no nosso plantel do que o Dani para termos essa bola, ele já está a 100 por cento, sem medo de meter o pé na bola. Está pronto para jogar. Vai haver uma rotação de acordo com o adversário e com o que queremos. Ninguém está cansado, vamos é meter os melhores jogadores de acordo com as características e o Dani é o melhor para jogar naquela posição», referiu Amorim.

Minutos mais tarde, Amorim confirmou que Franco Israel não iria ser a opção na baliza e que a escolha seria Antonio Adán. «O Franco também não vai ser titular amanhã, mas está a lutar sempre com o Antonio e com o Callai para jogar. Não há essa regra de que um joga a Liga Europa e outro o campeonato. Mas o Franco vai jogar esta época, quanto a mim quase em todas as competições e pode aí haver alguma rotação. Mas quero o Antonio [Adán] para começar este jogo muito difícil aqui, foi a nossa escolha», referiu, falando também de Coates, quando questionado sobre a carga de jogos para o uruguaio.

«Em relação ao Coates, sairá mais depressa da equipa pelas características do adversário, mais do que por qualquer problema físico. Vai aguentar os jogos que tiver de aguentar. Sinto-o muito bem. Obviamente que ele tem aquela ligadura no joelho, são coisas do futebol, mas tentamos elevar ao máximo o rendimento dos jogadores. Aquilo é uma pequena ajuda e também irá jogar amanhã (risos)», declarou Amorim, que já na última resposta rejeitou confirmar se Iván Fresneda será o titular no corredor direito.

«O Fresneda não posso dizer, já disse três jogadores. O Fresnesa é mais uma opção para jogar amanhã, não posso dizer mais nada», respondeu, bem-disposto.