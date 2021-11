O futebolista português Jota voltou a marcar pelo Celtic esta quinta-feira, mas a equipa escocesa saiu derrota da deslocação à Alemanha, pelo Bayer Leverkusen, por 3-2, num resultado que, a par do triunfo do Bétis na receção ao Ferencvaros, atira os católicos para a Liga Conferência, via terceiro lugar, no grupo G. Os alemães garantem o apuramento para os oitavos e os espanhóis vão ao play-off com as equipas que caírem da Liga dos Campeões.

Andrich deu vantagem aos germânicos, aos 16 minutos, mas Juranovic empatou de penálti ainda na primeira parte, ao minuto 40. Na segunda parte, Jota fez o 1-2 no marcador ao minuto 56 para o seu sétimo golo em 2021/2022 e fez um gesto de meditação no festejo. Porém, o Leverkusen teve forças e eficácia para virar o jogo e vencer, com mais um golo de Andrich (82m) e outro de Diaby (87m).

O golo de Jota:

O Betis, sem William Carvalho, venceu o Ferencvaros por 2-0. Marcaram o ex-FC Porto Cristian Tello (5m) e Canales (52m) num jogo em que o guarda-redes português Rui Silva teve de entrar aos 72 minutos nos espanhóis, rendendo o lesionado Claudio Bravo.

Na classificação, o Leverkusen soma 13 pontos, seguido do Bétis com dez, do Celtic com seis e do Ferencvaros, que ainda não pontuou. Os alemães têm vantagem no confronto direto com o Bétis e é por isso que garantem desde já os oitavos.

West Ham também acompanha alemães

O West Ham venceu esta tarde na deslocação ao Rapid Viena, na Áustria, por 2-0, num resultado que garante o primeiro lugar do grupo H aos ingleses e consequente apuramento direto para os oitavos de final da Liga Europa (já lá está também o Lyon). No outro jogo do grupo, o Dínamo Zagreb e o Genk empataram a uma bola e deixam tudo em aberto na luta pelo lugar de play-off. O West Ham lidera com 13 pontos, seguido do Dínamo (sete), Genk (cinco) e Rapid (três). Os austríacos já só têm hipóteses de ir à Liga Conferência.

No grupo E, o Galatasaray e a Lazio asseguraram a continuidade na Liga Europa e vão discutir ida aos oitavos e ao play-off no duelo direto da última jornada. Os turcos receberam e venceram o Marselha por 4-2 e os italianos triunfaram na deslocação ao Lokomotiv Moscovo, por 3-0.

Na classificação, o Galatasaray lidera com 11 pontos, seguido da Lazio, com oito. O Marselha é terceiro com quatro pontos e vai discutir com o Lokomotiv, quarto e último com dois pontos, o acesso à Liga Conferência, via terceiro lugar.