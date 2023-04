O Bayer Leverkusen apurou-se para as meias-finais da Liga Europa depois de golear o Union Saint-Gilloise por 4-1, na segunda mão dos quartos de final.



Após um empate (1-1) na BayArena, os farmacêuticos não deram hipóteses aos belgas e aos dois minutos já Moussa Diaby feito o 1-0 - o francês marcou o golo mais rápido da história do clube na competição.



Ainda antes do intervalo, o conjunto orientado por Xabi Alonso chegou ao 2-0 por intermédio de Bakker. A eliminatória ficou praticamente decidida à passagem da hora de jogo quando Frimpong assinou o 3-0. Nem o mesmo o golo de honra do Saint-Gilloise, anotado por Terho dois minutos depois, colocou em causa o desfecho da eliminatória.



O Bayer chegou à goleada com um golo de Hlozek à entrada para os dez minutos finais e confirmou a presença nas meias-finais de uma prova da UEFA 21 anos depois. Segue-se a Roma, de José Mourinho e Patrício.