O Sp. Braga deslocou-se até ao reduto do Saint-Gilloise e venceu por 2-1, num jogo a contar para a 7.ª jornada da Liga Europa.

RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.

Na cabeça de Carlos Carvalhal, o objetivo não podia ser outro senão os três pontos e a verdade é que desde início a tarefa tornou-se complicada, tendo em conta o péssimo estado do relvado no reduto do Saint-Gilloise.

Este aspeto (mais do que um pormenor) fez com que a qualidade do jogo fosse abaixo do que era esperado e a única ocasião verdadeira de golo nos primeiros 45 minutos deu em golo.

Do lado direito do ataque, Roger Fernandes trabalhou bem sobre o adversário e tirou um cruzamento sensacional para o segundo poste onde apareceu Bruma. O internacional português não foi egoísta e serviu El Ouazzani para o 1-0, com o camisola nove dos bracarenses a desviar para o fundo da baliza.

A vantagem mínima fez com que o Sp. Braga aproveitasse o estado do campo para tentar criar perigo através de contra-ataques e desta forma, o Saint-Gilloise aproveitou para tomar conta da posse de bola.

Destaque claro para o duelo entre Niang e Gabri Martínez, numa primeira parte muito complicada para o ala espanhol, que teve pela frente um inspirado extremo senegalês. Os lances de algum perigo construídos pelos belgas tiveram início neste corredor e a verdade é que faltou a mesma irreverência dentro da área para os concluir.

A vantagem manteve-se até ao intervalo e o que é certo é que o Saint-Gilloise trouxe outra capacidade ofensiva para o segundo tempo, pouco ou nada contrariada pelos bracarensess.

Depois de ter dado dores de cabeça a Gabri no primeiro tempo, Niang passou para o lado esquerdo e Roger Fernandes passou pelos mesmos problemas. Aos 50 minutos, o extremo foi lançado em profundidade e cruzou para o interior da área, onde surgiu o desvio certeiro de Ivanovic.

A partir daqui, o jogo abriu e no lance seguinte o Sp. Braga só não marcou por milagre. Após a bola ser colocada no coração da área, Gabri Martínez rematou contra o guarda-redes, na recarga, Ricardo Horta também desperdiçou e Roger Fernandes foi o último a atirar contra Moris.

Como já é sabido, quem não marca acaba por sofrer e o autor do empate voltou a aparecer para completar a «cambalhota» no marcador. A passividade da defensiva bracarense deixou Ivanovic solto de marcação dentro da área e perante a oposição de Hornicek, o avançado rematou para o «bis» e levou à loucura os milhares de adeptos no Stade Roi Baudouin.

No banco de suplentes, Carlos Carvalhal estava incrédulo e pior ficou quando aos 79 minutos, Vítor Carvalho (que entrou ao intervalo) viu o segundo cartão amarelo e o respetivo vermelho, após falta sobre um adversário. Do outro lado, Machida levou a mão à cara de Gabri Martínez e também acabou expulso, por acumulação de amarelos.

Esta situação levou o técnico português a mexer na equipa, mas podia ter sido o Saint-Gilloise a ampliar a vantagem, não fosse Niang estar em posição irregular no início do lance.

Até final, houve ainda tempo para Hornicek evitar o «hat-trick» de Ivanovic e Robson Bambu falhar de forma escandalosa o 2-2, depois de uma intervenção do guarda-redes luxemburguês.

Com este resultado, o Sp. Braga mantém a 27.ª posição nesta fase de liga da Liga Europa, sendo que apenas uma vitória na última jornada (frente à Lazio) pode permitir à equipa portuguesa sonhar com o play-off de acesso à próxima fase da competição.