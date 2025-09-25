O FC Porto dá início à campanha na fase de liga da Liga Europa, esta quinta-feira, com a deslocação ao reduto do Salzburgo.

Francesco Farioli deve repetir praticamente o mesmo onze que alinhou na deslocação ao Rio Ave, com exceção para a lateral direita, que deverá ter Alberto Costa no lugar de Pablo Rosario. O defesa português treinou integrado com o restante plantel na sessão desta quarta-feira e deve juntar-se a Kiwior, Bednarek e Francisco Moura no quarteto defensivo.

De resto, Borja Sainz e Pepê mantêm-se no ataque, juntamente com Samu, apoiados pelo meio-campo composto por Alan Varela, Victor Froholdt e Gabri Veiga.

No lado do Salzburgo, Thomas Letsch deve manter o mesmo onze que saiu derrotado na receção ao Sturm Graz, por 2-0, na 7.ª jornada da Liga da Áustria.

