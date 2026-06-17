Liga Europa: Benfica defronta St. Gallen na segunda pré-eliminatória
Os jogos decorrem a 23 e 30 de julho
Os jogos decorrem a 23 e 30 de julho
O Benfica vai jogar contra os suíços do St.Gallen na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.
Como as águias era cabeças de série, a primeira mão terá lugar a 23 de julho, na Suíça e a segunda a 30 de julho, no Estádio da Luz.
Na época passada, o St. Gallen terminou no segundo lugar da liga suíça, vencida pelo surpreendente Thun, mas conquistaram a Taça do país helvético e garantiram a presença nesta fase da Liga Europa.
Confira aqui todos os jogos da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa:
Hammarby (Suécia)-Anderlecht (Bélgica)
Qarabag (Azerbaijão)/Vestri (Islândia)*-Derry City (Irlanda)/CSKA Sofia (Bulgária)*
Tromso (Noruega)-Viktoria Plzen (Chéquia)
Twente (Países Baixos)-Vojvodina (Sérvia)*/Ferencvaros (Hungria)
Besiktas (Turquia)-Midtjylland (Dinamarca)
Hajduk Split (Croácia)/Zilina (Eslovénia)*-Pafos (Chipre)
Sheriff Tiraspol (Moldávia)/Aluminij (Eslovénia)*-Maccabi Tel Aviv (Israel)
St. Gallen (Suíça)-Benfica
Dínamo Kiev (Ucrânia)/Universitatea Cluj (Roménia)*-PAOK (Grécia)
*Jogos da primeira pré-eliminatória
(Artigo atualizado às 12h30)