O Benfica vai jogar contra os suíços do St.Gallen na segunda pré-eliminatória da Liga Europa, ditou o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.

Como as águias era cabeças de série, a primeira mão terá lugar a 23 de julho, na Suíça e a segunda a 30 de julho, no Estádio da Luz.

Na época passada, o St. Gallen terminou no segundo lugar da liga suíça, vencida pelo surpreendente Thun, mas conquistaram a Taça do país helvético e garantiram a presença nesta fase da Liga Europa.

Confira aqui todos os jogos da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa:

Hammarby (Suécia)-Anderlecht (Bélgica)

Qarabag (Azerbaijão)/Vestri (Islândia)*-Derry City (Irlanda)/CSKA Sofia (Bulgária)*

Tromso (Noruega)-Viktoria Plzen (Chéquia)

Twente (Países Baixos)-Vojvodina (Sérvia)*/Ferencvaros (Hungria)

Besiktas (Turquia)-Midtjylland (Dinamarca)

Hajduk Split (Croácia)/Zilina (Eslovénia)*-Pafos (Chipre)

Sheriff Tiraspol (Moldávia)/Aluminij (Eslovénia)*-Maccabi Tel Aviv (Israel)

St. Gallen (Suíça)-Benfica

Dínamo Kiev (Ucrânia)/Universitatea Cluj (Roménia)*-PAOK (Grécia)

*Jogos da primeira pré-eliminatória

(Artigo atualizado às 12h30)