Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV após a derrota caseira com o Lyon, para a primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa (0-1):

«O jogo foi equilibrado. Criámos quatro ou cinco oportunidades e o Lyon três ou quatro. Foi eficaz, fez golo num lance que parecia inofensivo. Tivemos oportunidades também, e fizemos, mas um foi anulado e o penálti foi revertido. Faz parte, não foi por aí. Não fomos tão pressionantes. Compreendia-se, inicialmente, em termos estratégicos. Estivemos um pouco mais baixos do que é normal, com muitos metros pela frente ao atacar, e aí notou-se os dias a mais que o adversário teve. Não é uma desculpa. O próximo jogo será diferente, estamos a meio da eliminatória.»

«Vou analisar agora com os jogadores. Vamos olhar para este jogo e para o próximo, definir a melhor estratégia e o melhor onze para o jogo com o Tondela. Depois falaremos novamente do Lyon. Penso que o jogo de França será diferente. Foi um jogo equilibrado. O Lyon tem qualidade, como já tinha dito. Não vou em cantigas e olhar para a classificação não diz nada sobre a qualidade do Lyon. Tem algumas fragilidades, que deveríamos ter explorado mais, mas os jogadores tentaram ao máximo, nada a dizer. O resultado justo seria o empate, mas estamos aqui para ir à procura dos golos para virar a eliminatória.»

[sobre o lance do penálti a favor do FC Porto que acabou revertido] «Do banco pareceu-me claramente que a bola vai ao braço. Depois é uma questão de critério, mas penso que o VAR não tem de intervir. Mas não há nada a fazer, é olhar em frente.»