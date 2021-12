Na última vez que a Lazio se atravessou no caminho do FC Porto nas competições europeias, a história teve um final feliz para os dragões.

O FC Porto conquistou a Taça UEFA em 2002/03, depois de decidir as meias-finais nas Antas (4-1), goleando uma superequipa italiana que do outro lado tinha nomes como Fernando Couto, Mihajlovic, Simeone, Stankovic, Chiesa ou Claudio López.

A Lazio atual, comandada por Maurizio Sarri, que arruma o seu onze habitualmente num 4-3-3, ocupa o oitavo lugar da Serie A italiana, a 15 pontos do líder Inter de Milão, e terminou em segundo lugar no seu grupo na Liga Europa, atrás do Galatasaray, deixando pelo caminho Marselha e Lokomotiv Moscovo.

A equipa não tem tantas estrelas como no início deste século. Ainda assim, o plantel atual vale 311 milhões de euros, segundo a avaliação do site especializado Transfermarkt, e nele figuram nomes como o médio internacional sérvio Milinkovic-Savic ou o avançado Ciro Immobille e o defesa Francesco Acerbi, ambos campeões europeus pela seleção italiana.

A eliminatória marcará o reencontro de Felipe Anderson com o FC Porto, depois de o brasileiro ter feito parte da equipa portista na época passada. Mas sobretudo será um jogo especial para Sérgio Conceição. O técnico portista foi jogador da Lazio entre 1998 e 2000, voltando à equipa em 2003, antes do regresso ao FC Porto.

Em termos históricos os romanos, tem vantagem nos duelos com equipas portuguesas, tendo vencido 7 dos 12 encontros. Contra o FC Porto, o cenário é o inverso: a Lazio empatou um jogo, perdeu outro e nunca venceu. Que este registo assim prossiga, é o que se deseja no Dragão.