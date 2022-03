O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, admitiu em parte que o Lyon pode até querer salvar a época, menos positiva a nível das competições internas, com a melhor participação possível na Liga Europa, mas que isso não vai mudar «a postura» da equipa azul e branca na eliminatória dos oitavos de final.

«É uma boa questão, até porque um ou outro jogador não jogou o último jogo [ndr: com o Lorient, para a liga francesa] exatamente a pensar se calhar neste jogo de amanhã, como é exemplo o Dubois, lateral-direito, que foi meu jogador [ndr: no Nantes]. Ou seja, acho que pode ser por aí, mas isso não vai mudar a nossa postura e forma de encarar. Agora, o pensamento e estratégia do adversário não podemos controlar, nós temos de fazer o nosso trabalho», referiu, já depois de ter dissecado a equipa gaulesa e as suas mais-valias.

«Analisamos as equipas, olhamos sempre para o que são, dissecamos ao máximo a qualidade coletiva e individual das mesmas e o Lyon não fugiu à regra. Acho que no campeonato francês está a fazer um campeonato não muito normal face ao que é pedido a uma equipa com o orçamento que o Lyon tem e para a qualidade que tem. Na fase de grupos da Liga Europa, uma resposta já condizente. No plano ofensivo é uma equipa muito capaz», começou por assinalar, na conferência de imprensa de antevisão.

«O Toko-Ekambi joga mais na esquerda, mas é um segundo avançado, o [Moussa] Dembélé é possante. São fortes fisicamente estes dois, com o Paquetá por trás a ter muita qualidade, o [Romain] Faivre que veio dar qualidade a este grupo, partindo de fora para dentro com bastante potencial na definição, o Ndombélé que veio juntar aos jogadores do meio-campo e dá alguma robustez ao mesmo... É uma equipa diferente da que defrontámos na pré-época, tem evoluído de forma positiva. É verdade que se tem apontado em França – e eu sigo o campeonato – algumas fragilidades defensivas que tem e é por aí. Olhando para a equipa no seu todo, perceber o que nós podemos aproveitar e olhar para o que temos de fazer como equipa», afirmou.

O FC Porto-Lyon está agendado para as 17h45 de quarta-feira, no Estádio do Dragão. José María Sánchez é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.