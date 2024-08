A Liga Europa cada vez mais perto. Depois do nulo na Pedreira, o Sp. Braga venceu o Servette (2-1), na Suíça, e confirmou o duelo com o Rapid Viena no play-off de acesso à próxima edição da segunda maior competição de clubes da UEFA.



Bonito? Nem por isso. Pragmatismo, maturidade e competência, qualidades que estiveram presentes na estreia de Carlos Carvalhal – cumpre a terceira passagem pelo clube. Apesar da boa replica dos helvéticos nos dois jogos, o maior talento dos bracarenses prevaleceu e acabou por inclinar a eliminatória a seu favor.



Os primeiros 30 minutos da partida não tiveram momentos de realce com exceção para o infortúnio de João Moutinho. O internacional português saiu com problemas físicos ainda no primeiro quarto de hora e foi rendido por Roger, o que obrigou Carvalhal a recuar Zalazar para junto de Vítor Carvalho.



A primeira ocasião da equipa portuguesa na partida surgiu aos 31 minutos num lance «inventado» por Ouazzani e Ricardo Horta. Porém, o remate do capitão saiu desenquadrado. Estava dado o mote, ainda assim.

O Sp. Braga deixou de desconfiar de si próprio, assentou o seu jogo e acabou por chegar à vantagem. Num lance que começou na própria área, passou por Roger, Ouazzani, Zalazar e Bruma até chegar a Horta que, com um passe delicioso, libertou Víctor Gómez. Inteligente, o espanhol cruzou atrasado para o remate certeiro de Ouazzani.



Se os guerreiros do Minho marcaram a fechar a primeira parte, os suíços ficaram pertíssimo da igualdade nos primeiros minutos da etapa complementar. Valeu ao Sp. Braga a perdida incrível de Crivelli perante Matheus.



Essa foi, de resto, a única vez que os bracarenses perderam o controlo do encontro. Mas não se assustaram ou amedrontaram nem perderam a confiança. Continuaram a chegar perto da baliza do Servette e conseguiram, com naturalidade, chegar ao 2-0.



Passes curtos, desmarcações e uma finalização simples. O mais difícil do futebol é jogar fácil, não é? Bruma e Horta juntaram-se na esquerda e o extremo formado no Sporting lançou Vítor Carvalho que ofereceu a Roberto Fernandéz o 2-0 – estreia a marcar pelos bracarenses.

A eliminatória parecia resolvido a cerca de 20 minutos do final. Era essa a sensação de quem seguia o jogo. Porém, um erro de Niakaté (algo que tem de erradicar do seu jogo) permitiu ao Servette reduzir por Kutesa, já nos descontos, o que obrigou o Sp. Braga a sofrer no que restou do encontro.



Não foi um triunfo fruto da chicotada psicológica, mas sim do talento de Horta, Bruma, Ouazzani, Zalazar, Víctor Gómez, entre outros, que com duas jogadas de enorme qualidade fizeram a diferença a favor do Sp. Braga.