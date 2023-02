O Sevilha deu um passo de gigante rumo aos oitavos de final da Liga Europa ao vencer em casa o PSV, por 3-0.

A vitória da equipa espanhola começou a ser construída aos 50 minutos, pelo marroquino Youssef En Nesyri, após um cruzamento rasteiro de Jesus Navas.

Na segunda parte, Lucas Ocampos foi lançado para agitar. O argentino levou as bancadas do Ramón Sánchez Pizjuán à loucura aos 50 minutos, com um remate à meia-volta após passe de Oliver Torres.

Cinco minutos depois, Ocampos recebeu a bola na área, deu de calcanhar para trás e serviu o ex-Sporting Nemanja Gudelj, que apareceu de rompante para rematar para o 3-0, ainda antes de Fábio Silva ser lançado a jogo (62m).

A segunda mão, em Eindhoven, joga-se na próxima quinta-feira.

Também esta quinta-feira, o Ajax de Francisco Conceição empatou a zero na receção ao Union Berlim de Diogo Leite.

O extremo português não foi lançado por Heitinga, enquanto o defesa-central cumpriu os 90 minutos.

Em Amesterdão, a equipa germânica ainda teve um golo anulado (65m).

Já a Juventus, em Turim, não foi além do 1-1 com o Nantes.

Dusan Vlahovic adiantou a vecchia signora aos 13 minutos, mas os franceses responderam pela «estrela da companhia», Ludovic Blas, já no segundo tempo (60m).

Por seu turno, o Shakhtar, que não competia oficialmente desde novembro, venceu o Rennes em Varsóvia, por 2-1.

A equipa ucraniana colocou-se em vantagem após o golo de Dmytro Kryskiv, aos 11 minutos, e aumentou a diferença no marcador em cima do intervalo, de penálti (45+1m). Na segunda parte, Toko Ekambi reduziu, aos 59 minutos.

Nos outros jogos, Barcelona e Manchester United empataram a duas bolas em Camp Nou, a Roma perdeu no terreno do Salzburgo (1-0), o Mónaco venceu em casa do Leverkusen (3-2) e o Sporting empatou com o Midtjylland em Alvalade (1-1).