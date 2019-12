O Shakhtar Donetsk, adversário do Benfica nos 16 avos de final da Liga Europa, publicou esta quinta-feira um vídeo com todos os golos que a equipa comandada por Luís Castro marcou no mês de dezembro.

São apenas seis golos marcados em três jogos, não contando com a embaraçosa derrota em casa, diante dos italianos da Atalanta, que afastou o campeão ucraniano da Liga dos Campeões, uma vez que nesse jogo a equipa de Luís Castro ficou perdeu por 3-0 e ficou em branco.

Além desse jogo da Liga dos Campeões, o Shakhtar fez mais três para a liga ucraniana. Empatou com o Mariupol (1-1), bateu o vizinho Olimpik Donetsk (3-0) e venceu no campo do Zorya (2-1).

São esses seis golos que o clube juntou num vídeo e publicou esta quinta-feira nas redes sociais.

Recordamos que o Shakhtar recebe o Benfica no dia 20 de fevereiro e, depois, visita a Luz a 27 do mesmo mês.

Veja os golos de dezembro do Shakhtar: