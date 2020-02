Luís Castro está convencido que Bruno Lage vai apostar em Florentino para o lugar de Weigl. O treinador do Shakhtar Donetsk não tem, aliás, muitas dúvidas quanto às opções do adversário e até arriscou lançar um onze do Benfica, incluindo algumas variáveis.

«É muito difícil pôr-me na cabeça do Bruno Lage. O Bruno é que treina os jogadores, mas nós tentamos sempre adivinhar a equipa que o adversário vai colocar em campo. De uma forma muito leve, acho que ele vai jogar com o Vlachodimos, Tomás Tavares, Ferro, Rúben Dias e Grimaldo. Depois acho que vai ser o Florentino a jogar com o Taarabt que tem estado muito bem. Depois há ali uma dúvida em relação ao número 10, se vai colocar um homem de mais ligação ou mais junto ao 9. Um Chiquinho ou um Rafa. Essa é a dúvida. Depois o Pizzi e o Cervi nas alas ou o Pizzi e o Rafa nas alas. Na frente pode poupar o Vinícius e meter o Seferovic», atirou.

Luís Castro mantém algumas reservas quanto à titularidade de Pizzi e Vinícius, deixando em aberto a possibilidade de Bruo Lage os poupar para o jogo seguinte com o Gil Vicente. «Depende da forma como o Lage encara esta primeira mão, se quer arriscar já tudo ou se quer guardar algumas balas para a segunda mão. Acho que ele vai querer tudo já amanhã, nós treinadores gostamos de ganhar o que vem a seguir. No outro jogo já podemos não estar, portanto a nossa vida é o imediato. Acho que vai ter três homens mais de meio e menos um dez», acrescentou.

Quaisquer que sejam as opções de Lage, Castro fez questão de deixar claro total respeito pelo adversário desta quinta-feira. «Respeito muito o Benfica, mas tenho uma admiração enorme pelos meus jogadores. E o respeito que tenho por eles é fazer tudo a nível estratégico para vencer o jogo de amanhã [quinta-feira] e tentar fazer o mesmo no Estádio da Luz», comentou.

Um respeito que se estende ao treinador Bruno Lage. «Sou amigo do Bruno, gosto dele como pessoa e como treinador, acho que está a fazer um trabalho fantástico no Benfica e fico muito feliz por ter sido escolhido para o Benfica estar a conseguir ter êxito no Benfica», destacou ainda.