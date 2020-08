O Shakhtar Donetsk confirmou o favoritismo que trazia da primeira-mão e eliminou o Wolfsburgo da Liga Europa. A equipa treinada pelo português Luís Castro venceu por 3-0 neste segundo jogo relativo aos oitavos-de-final para se qualificar para a próxima ronda da prova, com todos os golos a surgirem muito perto do fim.



Júnior Moraes marcou aos 89 e nos descontos, e o israelita Solomon fez o 2-0 também já depois dos 90. Veja aqui a FICHA DO JOGO.



Depois da vitória na Alemanha por 2-1 - no dia 12 de março, há quase cinco meses! -, as equipas defrontaram-se em Kiev num jogo sem grandes motivos de interesse. Júnior Moraes fez o 1-0 aos 89 minutos, com um pontapé de primeira após grande jogada de Manor Solomon e assistência de Dodô (ex-V. Guimarães), com o próprio Solomon e novamente Júnior Moraes a marcarem até ao apito final.



O momento de maior suspense, antes do golo, aconteceu aos 68 minutos quando o árbitro expulsou Davit Khocholava, defesa do Shakhtar, e assinalou penálti. Alertado pelo VAR, alterou a decisão e marcou a falta fora da área. Pouco depois, John Brooks também foi expulso e deixou ambas as equipas reduzidas a dez unidades.



O próximo adversário do Shakhtar será, ao que tudo indica, o Basileia. Os suíços foram vencer por 3-0 a Frankfurt e recebem o Eintracht para a segunda-mão já na quinta-feira.