Luís Castro, treinador do Shakhtar Donetsk, já reagiu ao sorteio da Liga Europa que colocou o Benfica no caminho da sua equipa.

O treinador começou por dizer que «nesta altura da Liga Europa, todas as equipas têm grande qualidade. Todos esperam conseguir seguir em frente», mas focou-se depois nos encarnados.

«O Benfica é uma equipa muito forte. Dois jogadores, Vinícius e Pizzi, marcaram 23 golos esta época, mas a força deles é precisamente o coletivo, o facto de ser uma equipa muito equilibrada, com pontos fortes quer na defesa, quer no ataque, e muito bem orientada por Bruno Lage», disse o treinador português citado pelo site do Shakhtar.

«Já joguei muitos jogos contra o Benfica e é sempre um adversário difícil», frisou Luís Castro, que afirmou que «ter um bom resultado no primeiro jogo é importante para poder encarar o jogo fora de forma mais otimista.»