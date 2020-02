O treinador do Shakhtar Donetsk, Luís Castro, encara a partida no Estádio da Luz frente ao Benfica, da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa, com mais otimismo do que o primeiro jogo. Porquê? O técnico português explicou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, esta quarta-feira.

«Foi a primeira vez que tive pausa de inverno enquanto treinador e quando há uma pausa de inverno nós ficamos expectantes sobre como a equipa vai regressar à competição. Não pelo lado físico nem pelo lado psicológico. Onde é que poderia haver problemas? Nas adaptações aos timins dos momentos do jogo», começou por justificar.

«Mas isso só se consegue jogando, nós já jogámos dois jogos oficiais [desde o regresso à competição, frente a Benfica e Desna], e por isso é que disse que encarava este jogo com mais otimismo, agora estamos mais adaptados», prosseguiu.

Luís Castro garantiu ainda que o Shakhtar está preparado para um Benfica com um meio-campo mais ou menos reforçado e revelou que montar uma estratégia para se superiorizar às águias sem perder identidade «é muito complexo».

«Os nossos jogadores estão totalmente identificados com as dinâmicas do Benfica, com e sem Samaris. A nossa obrigação é prevermos aquilo que o Benfica vai fazer e como podemos entrar na linha defensiva do Benfica.»«

«Montar a estratégia para este jogo sem perder identidade é muito complexo, mas é o que vamos tentar. O jogo será sempre não dar ao Benfica os espaços que querem e tentar conquistar ao Benfica os espaços que eles não nos querem dar. Acho que vai ser um grande jogo de duas grandes equipas», atirou.