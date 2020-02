Luís Castro considera que o frio na Ucrânia não será uma vantagem para o Shakhtar Donetsk frente ao Benfica, esta quinta-feira, em jogo da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa. O treinador do campeão ucraniano lembra que os termómetros nem deverão descer abaixo de zero.

«Penso que isso não será uma vantagem para nós. Fala-se muito na temperatura, mas penso que esta temperatura não causa dificuldade. Nem sequer estão temperaturas negativas, os jogadores estão adaptados, mesmo em Portugal joga-se em temperaturas por volta dos cinco graus nos jogos à noite. Nenhuma das equipas terá dificuldades com a temperatura que vai estar no jogo amanhã», referiu.

O Shakhtar Donetsk é líder na Ucrânia, com uma vantagem confortável de 14 pontos sobre o rival Dínamo Kiev. Uma situação bem distinta da do Benfica que também é líder em Portugal, mas apenas com um ponto de vantagem sobre o FC Porto.

«Quando partimos para esta época, hierarquizámos prioridades para a época. O objetivo número um é sermos campeões na Ucrânia. O objetivo número dois passava por ultrapassar a fase de grupo da Champions ou seguir para a Liga Europa. O terceiro e quarto já ficaram pelo caminho que eram conquistar a Taça da Ucrânia e ganhar a Supertaça. Ficaram-nos os dois primeiros objetivos. Na Europa já não estamos no primeiro objetivo, que era a Champions, mas na Liga Europa queremos passar a próxima eliminatória. Queremos chegar o mais longe possível», explicou.



O Shakhtar poderá, assim, apresentar uma equipa praticamente na máxima força para este primeiro embate com o Benfica. «Temos uma lesão, que é a do Salomon. Penso que é o único que está lesionado. O Dentinho esteve lesionado, mas tem vindo a recuperar, mas indisponível temos o Salomon. O Vitão e o Vakula não estão inscritos na UEFA. Temos uma coisa que o Benfica não tem. Estamos frescos fisicamente e mentalmente, só que não estamos tão adaptados à competição como deveríamos estar. Em alguns momentos do jogo o nosso cérebro pode não estar tão adaptado como devia estar. Mas acho que quando queremos muito, quando temos ambição e determinação, as coisas ficam mais acessíveis», referiu ainda.