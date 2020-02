Depois de uma vitória pela margem mínima na primeira mão (2-1), o Shakhtar Donetsk vem à Luz jogar com o Benfica para ganhar e consequentemente garantir a passagem aos oitavos de final da Liga Europa.

Quem o garantiu foi o técnico dos ucranianos, Luís Castro, na conferência de imprensa de antevisão à partida. O treinador português garante que não pensa em jogar para o empate.

«Antes de um jogo nunca fui capaz de dizer que entraríamos em campo para empatar, não sei como se diz a uma equipa para jogar para empatar, o nosso objetivo é sempre ganhar», começou por dizer.

«Amanhã [quinta-feira] será como na primeira mão, as equipas a equivalerem-se. Na primeira mão tivemos por cima durante grande parte do jogo, mas amanhã as hipóteses estão repartidas. São duas grandes equipas, que vêm da Champions. Vai ser a batalha de Lisboa e esperamos sair vitoriosos», prosseguiu.

Luís Castro garantiu ainda que a equipa não olha para o que Marlos e Taison, duas das estrelas da formação ucraniana, podem fazer: «O Shakhtar vale, valeu e valerá sempre por aquilo que é a sua equipa, o mais importante é o coletivo. jamais podemos olhar para o jogo individualmente. Esses jogadores [Marlos e Taison] são importantes, mas só desenvolvem o trabalho se os outros também desenvolverem.»