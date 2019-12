O Benfica terá o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, como adversário nos dezasseis-avos da Liga Europa. Os encarnados deslocam-se à Ucrânia na primeira mão, a 20 de fevereiro, e recebem os ucranianos na Luz a 26 de fevereiro.

As duas equipas saudaram-se nas redes sociais. «Olá Shakhtar», escreveram os encarnados, recebendo como resposta um conselho, por causa do frio que vão encontrar: «Estamos ansiosos por vos ver em Kharkiv em fevereiro de 2020. Agasalhem-se».

👋 Hello, @slbenfica_en!



We look forward to seeing you in Kharkiv in February 2020.



Dress warmer 😉 pic.twitter.com/YcZS43VreA