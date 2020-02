A inclusão de Fernando, jogador brasileiro que esteve ao serviço do Sporting na primeira metade da temporada, é a principal novidade nos convocados do Shakthar para o encontro frente Benfica, a contar para a segunda mão dos dezasseis avos de final da Liga Europa.

Recorde-se que o avançado de 20 anos chegou no início da temporada ao clube de Alvalade, mas não chegou a fazer a estreia pela equipa principal, tendo somado seis jogos e apontado um golo pelos sub-23 do Sporting.

O treinador português Luís Castro convocou 21 jogadores para o encontro frente aos encarnados.

