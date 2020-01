O guarda-redes do Shakhtar Donetsk, Andriy Pyatov, considera que o Benfica pode levar como única vantagem, para o duelo dos 16 avos de final da Liga Europa, o facto de estar em competição nesta altura.

Os ucranianos, treinados pelo português Luís Castro, já não competem oficialmente desde 14 de dezembro, fruto da pausa de inverno que acontece nas competições nacionais, sendo que o regresso é precisamente na receção aos encarnados, agendada para 20 de fevereiro.

«Penso que a única vantagem do Benfica é que está a disputar um campeonato, a ter jogos oficiais. As nossas hipóteses são iguais», afirmou o jogador de 35 anos, em declarações aos canais do clube, publicadas esta terça-feira.

Pyatov afirmou que a equipa está a seguir e a analisar as prestações do Benfica. «Existem muitas aplicações onde podemos assistir a jogos e analisar as partidas do adversário», sublinhou.

Depois do duelo da primeira mão dos 16 avos na Ucrânia, o Benfica recebe o Shakhtar a 27 de fevereiro, no duelo final na luta por uma vaga nos oitavos de final da Liga Europa.

