Muito frio em Kharkiv, na Ucrânia, onde o Benfica aterrou esta terça-feira, ao início da noite, para o embate frente ao Shakhtar Donetsk, da primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa, marcado para a próxima quinta-feira.

Com os termómetros a registarem temperaturas perto dos zero graus, a comitiva encarnada, liderada por Luís Filipe Vieira, rumou direta ao hotel no centro da cidade.

Bruno Lage vai orientar um treino esta quarta-feira, pelas 16h00 [hora de Portugal], no Estádio OSK Metalist, o placo do jogo, antes do treinador fazer a habitual conferência de imprensa de antevisão do jogo.

O Shakhtar, por seu lado, treina de manhã, enquanto Luís Castro fala os jornalistas às 15h15.

O jogo está marcado para as 17h55 de quinta-feira.