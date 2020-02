Luís Castro, treinador do Shakhtar, em declarações na flash interview da Sport TV após o triunfo sobre o Benfica por 2-1 para os 16 avos de final da Liga Europa:

«Quando jogamos cotnra equipa tão forte como o Benfica, sabemos que os resultados entre equipas que vêm da Champions não serão muito largos, mas sentimos que em largos períodos estivemos por cima do jogo e que em períodos mais curtos estivemos por baixo.

Duas equipas que tiveram capacidade mental de reagir ao adversário. Quisemos muito chegar a vantagem e conseguimos, o Benfica quis reagir e conseguiu empatar e nós depois conseguimos estar na frente. Depois tivemos de ficar um pouco atrás.

Na maior parte do tempo andámos por cima do jogo, mas não de forma a concretizar em golo as ocasiões. Não conseguimos alargar a vantagem, que podia espelhar mais o que fizemos.

As crises que as pessoas querem instalar não existem. O Benfica fez um bom jogo e nós fizemos um bom jogo.»