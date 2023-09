Finalista da edição anterior, a Roma iniciou a Liga Europa 2023/24 com uma vitória por 2-1 na Transnístria frente ao Sheriff Tiraspol, num jogo do grupo G da prova.



Ao contrário de Rui Patrício que foi substituído na equipa inicial por Svilar, Renato Sanches foi titular, mas não esteve muito tempo em campo. O internacional português teve de sair por lesão e deu o lugar a Leandro Paredes.



Curiosamente foi o argentino quem esteve ligado ao lance do 1-0 a favor da equipa de Mourinho, que cumpriu castigo e assistiu ao jogo na bancada. Na sequência de um livre batido pelo ex-PSG, Talal falhou o corte e Kiki desviou a bola, introduzindo-a na própria baliza.



A segunda parte foi diferente. O Sheriff «perdeu o medo» e encarou a Roma, chegando várias vezes perto da baliza de Svilar. E viu a ousadia ser premiada quando Tovar aproveitou a confusão na área italiana para rematar para o 1-1.



A resposta dos giallorossi não tardou e nem dez minutos depois, o conjunto transalpino recolocou-se em vantagem. Dybala, lançado aos 61 minutos juntamente com Spinazzola e Bove, trabalhou bem à entrada da área, tocou em Cristante e o ex-Benfica lançou Lukaku na área. Após driblar um adversário, o belga assinou o segundo golo em três jogos pela Roma.



Belotti e Paredes ainda ficaram perto do golo, mas Koval brilhou na baliza do Sheriff - moldavos acabaram com dez jogadores por expulsão de João Paulo.



A noite foi quase perfeita para Mourinho não fosse a lesão de Renato Sanches.