O treinador do Sheriff considerou que a equipa da Transnístria, autoproclamada república independente da Moldávia, parte em pé de igualdade com o Sp. Braga no duelo desta quinta-feira a contar para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

«Acho que é uma eliminatória de 50/50 para cada equipa. Sabemos que o Sp. Braga é uma grande equipa, difícil, no campeonato português fica sempre na parte de cima da tabela, entre os quatro primeiros classificados, e joga sempre nas competições europeias», afirmou Yuriy Vernydub em declarações aos jornalistas.

O treinador ucraniano recordou que há três épocas foi adversário dos arsenalistas na 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa, quando, ao leme dos ucranianos do Zorya, levou melhor sobre a equipa que era então orientada por Abel Ferreira. «Vamos ver se a história se repete», desejou, garantindo que o crónico campeão da Moldávia preparado para a eliminatória.

«Estudámos o Sp. Braga no último mês, tem novos jogadores e isso é um pouco complicado para nós, mas preparámo-nos bem para este jogo», referiu.

Recorde-se que o Sherif caiu para a Liga Europa depois de ter terminado o Grupo D no terceiro lugar, atrás de Real Madrid e Inter Milão. «Foi uma grande experiência jogar contra grandes equipas como o Real Madrid, Inter Milão ou Shakhtar Donetsk e vamos usá-la diante do Braga», assegurou.

O Sheriff-Sp. Braga joga-se nesta quinta-feira a partir das 17h45.