David Carmo é a principal novidade nos convocados do Sp. Braga para o jogo contra o Sheriff, da primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

Um ano depois de se ter lesionado com gravidade no tornozelo, o jovem central volta às escolhas de Carvalhal e faz parte dos 24 eleitos para o encontro desta quinta-feira (17h55). Refira-se que o futebolista de 22 anos já tinha regressado à competição pelos sub-23 dos minhotos.



Em sentido contrário, Diogo Leite fica de fora por estar suspenso.



Os convocados do Sp. Braga:



Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá e Lukas Hornicek;

Defesas: Yan Couto, David Carmo, Tormena, Paulo Oliveira, Fabiano, Bruno Rodrigues, Moura, Buta e Guilherme;

Médios: Al Musrati, André Horta, Gorby, Berna e Castro;

Avançados: Abel Ruiz, Ricardo Horta, Roger, Vitinha, Rodrigo Gomes, Falé e Iuri Medeiros;