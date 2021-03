O Rangers-Slavia de Praga, que terminou com vitória dos checos por 2-0 e consequente apuramento para os quartos-de-final da Liga Europa, ficou marcado pela falta duríssima de Kemar Roofe, do Rangers, sobre o guarda-redes do Slavia, Ondrej Kolar.

Aos 62 minutos de jogo, já com o Slavia em vantagem no jogo por 1-0, Kemar Roofe levantou a bota direita num ataque e, à saída de Kolar da baliza, acertou em cheio na cara do guarda-redes, que ficou estatelado no relvado e foi imediatamente assistido. Saiu de maca.

Roofe viu o cartão vermelho e Ondrej Kolar foi suturado, tendo ficado com três pensos na cara, sentando-se no banco de suplentes até final do jogo. Para o seu lugar entrou o guarda-redes Matyas Vagner, de apenas 18 anos, que fez… a estreia absoluta pela equipa principal do Slavia!

Em nota oficial, através da rede social Twitter, o Slavia referiu, esta noite, que «o estado de Ondrej Kolar estabilizou até agora» e que o guardião de 26 anos «está aos cuidados médicos», sendo posteriormente dada mais informação sobre o seu quadro clínico.

O lance de Kemar Roofe com Ondrej Kolar:

A nota do Slavia sobre o estado de Ondrej Kolar: