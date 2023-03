O quadro dos quartos de final da Liga Europa ficou definido esta sexta-feira, no sorteio que decorreu em Nyon, Suíça.



O Sporting vai defrontar a Juventus e quem superar essa eliminatória vai jogar contra o vencedor do Manchester United-Sevilha.



Por sua vez, o Bayer Leverkusen vai jogar contra o Saint-Gilloise e quem seguir em frente joga contra quem ganhar o embate entre a Roma, de Mourinho e Patrício, contra o Feyenoord (reedição da final da Liga Conferência do ano passado).



O quadro completo:



Manchester United-Sevilha

Juventus-Sporting

Bayer Leverkusen-Saint-Gilloise

Feyenoord-Roma