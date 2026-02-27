Liga Europa: Sp. Braga frente ao Ferencvaros nos oitavos, FC Porto defronta o Estugarda
A primeira mão acontece a 11/12 de março, já a segunda a 18/19 do mesmo mês
A primeira mão acontece a 11/12 de março, já a segunda a 18/19 do mesmo mês
O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa ditou que o Sp. Braga vai defrontar o Ferencvaros, já o FC Porto encontra o Estugarda.
Tanto bracarenses como azuis e brancos jogam a primeira mão fora de casa, a 11 ou 12 de março, enquanto o segundo jogo será disputado na Pedreira e no Dragão, respetivamente, a 18 ou 19 de março.
De recordar, o Ferencvaros eliminou o Ludogorets no playoff (3-2 agg.), já o Estugarda, com o ex-Sporting Tiago Tomás, bateu o Celtic (4-2 agg.).
As equipas portuguesas ficaram também a saber que estão em caminhos diferentes até à final em Istambul. O Sp. Braga encontra-se no «Caminho prateado», caso vença a formação húngara, vai defrontar nos quartos de final o vencedor da eliminatória entre o Panathinaikos e o Betis.
Por sua vez, o FC Porto ficou alocado no «Caminho laranja» e cruzará nos quartos de final, caso vença, com o Nottingham Forest de Vítor Pereira e o Midtjylland.
Confira aqui os todos os jogos dos «oitavos»:
- Ferencvaros-Sp. Braga
- Panathinaikos-Betis
- Genk-Friburgo
- Celta de Vigo-Lyon
- Estugarda-FC Porto
- Nottingham Forest-Midtjylland
- Bolonha-Roma
- Lille-Aston Villa
Os cruzamentos para os quartos de final:
Caminho prateado
- Ferencvaros-Sp. Braga/Panathinaikos-Betis
- Genk-Friburgo/Celta de Vigo-Lyon
Caminho laranja
- Estugarda-FC Porto/Nottingham Forest-Midtjylland
- Bolonha-Roma/Lille-Aston Villa
(Artigo atualizado às 12h28)