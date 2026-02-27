O sorteio dos oitavos de final da Liga Europa ditou que o Sp. Braga vai defrontar o Ferencvaros, já o FC Porto encontra o Estugarda.

Tanto bracarenses como azuis e brancos jogam a primeira mão fora de casa, a 11 ou 12 de março, enquanto o segundo jogo será disputado na Pedreira e no Dragão, respetivamente, a 18 ou 19 de março.

De recordar, o Ferencvaros eliminou o Ludogorets no playoff (3-2 agg.), já o Estugarda, com o ex-Sporting Tiago Tomás, bateu o Celtic (4-2 agg.).

As equipas portuguesas ficaram também a saber que estão em caminhos diferentes até à final em Istambul. O Sp. Braga encontra-se no «Caminho prateado», caso vença a formação húngara, vai defrontar nos quartos de final o vencedor da eliminatória entre o Panathinaikos e o Betis.

Por sua vez, o FC Porto ficou alocado no «Caminho laranja» e cruzará nos quartos de final, caso vença, com o Nottingham Forest de Vítor Pereira e o Midtjylland.

Confira aqui os todos os jogos dos «oitavos»:

  • Ferencvaros-Sp. Braga
     
  • Panathinaikos-Betis
     
  • Genk-Friburgo
     
  • Celta de Vigo-Lyon
     
  • Estugarda-FC Porto
     
  • Nottingham Forest-Midtjylland
     
  • Bolonha-Roma
     
  • Lille-Aston Villa

Os cruzamentos para os quartos de final:

Caminho prateado

  • Ferencvaros-Sp. Braga/Panathinaikos-Betis
     
  • Genk-Friburgo/Celta de Vigo-Lyon

Caminho laranja

  • Estugarda-FC Porto/Nottingham Forest-Midtjylland
     
  • Bolonha-Roma/Lille-Aston Villa

(Artigo atualizado às 12h28)

