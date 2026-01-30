Ficaram conhecidos, esta sexta-feira, os confrontos do play-off de acesso aos «oitavos» da Liga Europa. As equipas portuguesas – FC Porto e Sp. Braga – já têm um lugar garantido nos «oitavos».

Destaque para o confronto entre portugueses numa das partidas. O Celtic, de Paulo Bernardo e Jota, enfrenta o Estugarda, de Tiago Tomás. O vencedor deste encontro enfrentará FC Porto ou Sp. Braga. A uma das equipas portuguesas calhará, também, o que levar a melhor no embate entre Ludogorets e Ferencváros.

O Lyon, de Paulo Fonseca, sabe que apanhará um dos vencedores destes encontros: PAOK–Celta de Vigo ou Lille-Estrela Vermelha. De relembrar que a equipa do português terminou em primeiro na fase de liga.

A fase a eliminar, que se joga a duas mãos, vai decorrer entre os dias 16 e 24 de fevereiro. As equipas que participam no play-off já sabem, também, se ficam do lado «cinzento» ou do lado «laranja», que define o caminho até à final, em Istambul.

As equipas que já estão nos «oitavos», como é o caso de Sp. Braga e FC Porto, saberão de que lado ficam no sorteio de 27 de fevereiro. Porém, as equipas portuguesas já sabem que se cruzam apenas na final.

Confira todos os jogos do play-off da Liga Europa: