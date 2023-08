Um golo de Sotiris Alexandropoulos, ao minuto 90+6, garantiu o apuramento do Olympiakos para o play-off da Liga Europa.

O Genk tinha perdido na Grécia, mas empatou a eliminatória ao minuto 30, com um penálti convertido por Joseph Paintsil.

O médio ganês acabou expulso na segunda parte (65m), e o Olympiakos garantiu o apuramento com um golo de Sotiris Alexandropoulos, médio cedido pelo Sporting, que tinha substituído o português João Carvalho ao intervalo.

O Ludogorets, com Claude Gonçalves no onze, eliminou o Astana com uma goleada por 5-1, após a derrota no Cazaquistão, por 2-1.

Resultados da segunda mão da terceira pré-eliminatória (resultado agregado entre parentêsis e a equipa apurada a negrito):

HJK-Qarabag, 1-2 (2-4)

Hacken-Zalgiris, 5-0 (8-1)

Breidablik-Zrinjski, 1-0 (3-6)

Ludogorets-Astana, 5-1 (6-3)

BATE-Sheriff, 2-2 (3-7)

Genk-Olympiakos, 1-1 (1-2)

Dnipro-Slavia, 1-1 (1-4)

Jogos do pla y-off:

Slavia-Zorya Luhansk

Olympiakos-Cukaricki

Saint-Gilloise-Lugano

Ludogorets-Ajax

Hacken-Aberdeen

LASK-Zrinjski Mostar

KÍ-Sheriff Tiraspol

Olimpija Ljubljana-Qarabag

Slovan Bratislava-Aris Limassol

Derrotado do AEK/Dinamo Zagreb da Liga dos Campeões-Sparta Praga