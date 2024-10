André Horta, Carlos Carvalhal e Chiquinho fizeram uma antevisão ao jogo entre o Olympiakos e o Sp. Braga, sendo que em comum têm um denominador, precisamente a formação grega.

Em declarações à DAZN, o médio dos bracarenses recorda o período que viveu ao serviço do Olympiakos e admite que preferia enfrentar um adversário diferente, não só pela «ligação ao clube», mas também devido à qualidade do plantel.

«Os jogadores não controlam nada, somos um pouco reféns da nossa profissão, porque as nossas vontades contam muito pouco. Este jogo contra o Olympiakos era um encontro que preferia evitar, preferia jogar contra outro adversário. Não apenas pela ligação que tenho com o clube, mas também pela qualidade do plantel. Ainda assim, vimos com a mesma atitude de sempre, ou seja, para tentar ganhar», admitiu.

Assista aqui às declarações de André Horta:

Para Carlos Carvalhal, defrontar o Olympiacos não lhe traz uma «pressão acrescida», mas garante que as dificuldades que o adversário vai colocar são importantes para o crescimento dos jogadores.

«É um jogo normal, não tenho uma carga emocional acrescida, a vida no futebol é mesmo assim, dá muitas voltas. Nunca contei vir para o Olympiacos, muito menos regressar ao Sp. Braga, nesta altura. Sabemos que este jogo vai ser difícil, pela qualidade do adversário, individual, coletiva e também pelo treinador. Ainda assim, se não fosse difícil, não era para nós. Gostamos destes desafios», afirmou.

Veja as declarações de Carlos Carvalhal:

Por fim, Chiquinho falou sobre a época que passou, por empréstimo, no Sp. Braga e desejou as maiores felicidades aos antigos companheiros de equipa (menos para esta quinta-feira). Entre sorrisos e boa disposição, o médio garantiu que o principal objetivo passa por somar os três pontos.

«Jogar contra uma equipa portuguesa é sempre especial, é um encontro que queremos muito vencer. Deixei bons amigos em Braga, desejo-lhes o melhor a todos eles, mas espero que esta quinta-feira o jogo sorria para nós, que façamos um grande jogo e consigamos os três pontos», afirmou.