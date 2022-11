Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a vitóriaa (2-1) frente ao Malmo, no derradeiro jogo do Grupo D da Liga Europa:

«Este é um facto: fizemos a nossa parte hoje, não fomos capazes de poder ter feito mais para ter chegado a esta situação a não depender de terceiros. Face ao que foi a nossa produção assumo alguma desilusão. Fizemos dez pontos, o que iguala o ano passado, mas ao contrário do ano passado não nos permite seguir em frente. Somos a única equipa que com dez pontos não passamos, o que não aconteceu nos outros sete grupos. Vamos focar no campeonato e mais tarde pensamos na Conference League».

[Como reajusta à Liga Conferência, quais são os objetivos?] «Não temos alternativa que não seja reajustar objetivos. Queremos sempre mais, teremos de olhar para cima. Nos jogos com o St. Gilloise, aqui em Braga e na Bélgica, ficámos aquém das expetativas. Temos de nos reajustar de forma serena. Temos uma competição pela frente também difícil, com equipa de grande valia, vamos continuar a competir ao mais alto nível com ambição».

[Jogo] «O jogo foi sempre controlado por nós, do primeiro ao último minuto. Na primeira parte tivemos mais tempo no meio campo ofensivo. O adversário procurou algumas transições, tivemos de ter paciência para encontrar os espaços necessários. Tivemos algum domínio, mas sem causar grande mossa, porque era um domínio mais lateralizado. Metemos o Djaló para encontrar estes espaços, tivemos um registo intermédio, numa equipa que tem uma densidade de jogos grande nesta altura; a equipa foi desligando por setores e fomos dando mais espaço ao adversário, dando sensação de que tivemos mais dificuldades em alguns momentos. O resultado, parece-me, peca até por escasso».

[Lainez volta a ter minutos depois de um mês sem jogar. No México fala-se do seu possível interesse em regressar] «A expetativa dos jogadores do Braga é, todos eles, dar o seu contributo e corresponder às exigências do clube. Não sei de nada [interesse em regressar], acredito que esteja satisfeito aqui».