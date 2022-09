Declarações de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) frente ao Union Berlin:

«Considero que foi uma vitória tão difícil quanto justa. O jogo foi muito equilibrado, com duas equipa intensas, num jogo mais físico, menos pensado e consequentemente com menos oportunidades. Na primeira parte tivemos a ocasião do Banza, na segunda parte com a entrada do André e do Iuri tivemos mais critério com bola. Na segunda parte, de uma forma eficaz, e aí poderá estar a diferença a eficácia, conseguimos vencer. Fomos uma equipa que foi sempre em busca da vitória, frente a uma equipa difícil de ultrapassar».

Fomos capazes de ter mérito na solidez defensiva, fizemos um jogo muito bom sem permitir oportunidades ao adversário. Fomos pragmáticos, disputamos o jogo da forma que ele pediu. Vencemos com mérito e justiça.

[Prestação do Vitinha. Pode ir à seleção?] «O trabalho compensa. Faz parte da seleção sub-21, um patamar abaixo da seleção AA. O Fernando Santos disse que a evoluir pode chegar a seleção AA. tudo lhe é possível se continuar a trabalhar».

[Sete vitórias em oito jogos] «As expetativas aceito que possam ser imensas. Temos tido cuidado, desde muito cedo, de fazer perceber internamente que não entrássemos ao entrássemos na onda da euforia. Temos trabalhado muito, só nós sabemos a nossa dedicação, e com isso temos tido os resultados que procuramos. Compreendendo o que possam ser as vossas expetativas, e dos nossos adeptos, vamos lutar em todos os jogos para ganhar».