Cédric Bakambu aterrou na noite de segunda-feira em Sevilha, quatro dias mais tarde do que o inicialmente previsto, depois ter ficado retido na República Democrática do Congo, juntamente com os demais companheiros de seleção, no seguimento do apuramento para a fase final do Campeonato do Mundo de futebol.

A participação do avançado do Betis no jogo em Braga, na quarta-feira (17h45), para os quartos de final da Liga Europa, está em sério risco, mas do que Bakambu não se livrará mesmo é de um castigo do clube andaluz.

«Não estou nada satisfeito com a situação do ponto de vista da Federação do Congo, nem do jogador. Temos um Código de Disciplina que os futebolistas assinaram e que terá de ser aplicado. Os clubes colaboram com as federações e é importante que os jogadores representem o seu país, mas é preciso haver mais seriedade», referiu o presidente do Betis, Ángel Haro, à imprensa espanhola.

O dirigente revelou que «a Federação congolesa enviou um e-mail a informar que ia reter o jogador entre os dias 3 e 5 (de abril)», situação com a qual o clube espanhol não concordou: «Agora, os serviços jurídicos vão ver que reclamações podemos fazer.»

Às custas deste episódio, Bakambu falhou o jogo do Betis frente ao Espanhol (0-0), no último sábado, referente à 30.ª jornada da Liga espanhola.