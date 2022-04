O treinador do Rangers confirmou que o avançado Alfredo Morelos se lesionou ao serviço da seleção colombiana e vai falhar o dérbi com o Celtic.

«Ele não vai estar disponível para o próximo domingo e acho que vamos ficar sem ele por mais tempo. Vamos avaliá-lo nos próximos dias, mas está fora do jogo de domingo», disse Giovanni van Bronckhorst à Sky Sports.

Desta forma, além de falhar Old Firm, Morelos deverá ser baixa para o duelo dos quartos de final da Liga Europa, no terreno do Sp. Braga, já na quinta-feira.

A Colômbia já tinha anunciado que Morelos sofreu «uma lesão muscular na coxa esquerda» e por esse motivo o avançado não defrontou a Bolívia. Na chegada à Escócia, foi também fotografado de muletas.

O atacante colombiano tem sido uma das figuras dos últimos anos do Rangers. Na presente temporada, leva 42 jogos e 19 golos apontados.