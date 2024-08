O Rapid Viena derrotou, esta quinta-feira, o Trabzonspor por 2-0 e fica à espera do resultado da eliminatória entre Servette e Sp. Braga para saber com quem vai jogar no play-off de acesso à fase de grupos da Liga Europa.



Na Áustria, o conjunto da casa provou ser superior aos turcos, que contaram com o ex-Boavista Pedro Malheiro na equipa inicial. Apesar do maior domínio do conjunto de Robert Klauß, o nulo persistia ao intervalo.



Apenas no quarto de hora final é que o Rapid conseguiu quebrar a resistência do Trabzonspor e chegar à vantagem. Seidl surgiu isolado perante Ugurcan e finalizou um belo desenho ofensivo da equipa da casa.



O 2-0 final surgiu pelo recém-entrado Lang, em período de descontos, numa altura em que a equipa turca já jogava com dez jogadores por expulsão de Pedro Malheiro. Refira-se que os austríacos venceram a eliminatória por 3-0, uma vez que tinham triunfado por 1-0 na primeira mão.