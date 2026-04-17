O defesa e um dos capitães de equipa do Betis, Marc Bartra, considerou que a derrota ante o Sporting de Braga na noite desta quinta-feira «é a mais difícil» do seu percurso no clube espanhol, ao qual chegou a meio da época 2017/18, oriundo do Borussia Dortmund.

«Esta é a noite mais difícil desde que cheguei ao Betis, porque fizemos uma primeira parte para sairmos com uma grande vantagem. Não foi possível… é um golpe muito duro», afirmou Bartra, em declarações à Movistar+.

«Tínhamos muitas esperanças de fazer história, mas isto é a Europa. Dói muito», prosseguiu, falando dos erros que acabaram por ditar a derrota por 4-2 ante o Sporting de Braga, a começar pelo primeiro golo dos minhotos, que reduziram a desvantagem para 2-1 antes do intervalo. «Eles marcaram e o nervosismo de querermos mais dominou-nos. Apressámos as coisas. Estamos em choque com a segunda parte», disse, ainda.

O Betis esteve a vencer por 2-0, com golos de Antony (13m) e Abde Ezzalzouli (26m), teve ainda um golo anulado que daria o 3-0, mas depois Pau Víctor (38m), Vitor Carvalho (49m), Ricardo Horta (53m, penálti) e Gorby Baptiste (74m) deram a volta ao resultado e o Sp. Braga apurou-se com um agregado de 5-3 na eliminatória.

Bartra, de 35 anos, ex-Barcelona, cumpre a oitava época no Betis. Só teve uma interrupção na ligação ao clube em 2022/23, époxa em que representou o Trabzonspor.