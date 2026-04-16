O Sp. Braga tem esta quinta-feira a oportunidade de fazer história, regressar a uma meia-final da Liga Europa e repetir o feito de 2010/11 quando, sob o comando de Domingos Paciência, chegou à final de Dublin, perdida para o FC Porto de André Villas-Boas (0-1). Para isso, a equipa de Carlos Vicens, depois do empate na Pedreira (1-1), terá de vencer o Betis no Benito Villamarín, em Sevilha. Um objetivo que está ao alcance dos guerreiros do Milho, não só pelo que vimos na primeira mão, mas também porque a equipa espanhola venceu apenas um dos últimos dez jogos.

Acompanhe o Betis-Sp. Braga no AO VIVO do Maisfutebol

Uma oportunidade de ouro para o Sp. Braga, numa altura em que tem o quarto lugar na Liga cada vez mais solidificado, com cinco pontos de vantagem sobre o Famalicão e ainda com um jogo em atraso por realizar.

Neste contexto, Carlos Vicens deverá apostar no melhor onze, sem espaço para gestão. Rodrigo Zalazar recuperou de lesão e viajou com a equipa, mas, segundo revelou Vicens na antevisão, o uruguaio está ainda limitado e em dúvida para o jogo desta noite.

Em relação ao jogo da primeira mão, o treinador dos minhotos não vai poder contar Niakaté e Diego Rodrigues, ambões lesionados, com Vítor Carvalho e João Moutinho e candidatarem-se aos respetivos lugares.

Do lado do Betis, Manuel Pelegrinni deverá apostar num onze muito parecido com aquele que, há uma semana, jogou na Pedreira, até porque, no fim de semana, o treinador chileno rodou a equipa na visita ao Osasuna.

A grande novidade na lista de convocados de Pelegrinni é o regresso de Isco, recuperado de lesão, mas o internacional espanhol deverá começar o jogo no banco.

Confira as equipas prováveis na galeria associada