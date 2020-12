Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o trunfo sobre os ucranianos do Zorya:

[Nove alterações que não se notaram na identidade da equipa] «É das coisas que fazem um treinador feliz: quando se altera e há reposta, a identidade mantém-se e se vence o jogo. Esta é uma equipa forte a jogar na forma que gostam de jogar, no último terço, foi assim eu ganhou ao AEK e ao Leicester. Obrigamos a que jogasse muito tempo no seu meio campo, eles não gostam, e cometeram erros. Construímos oportunidades e acabámos por ganhar».

[Percurso na fase de grupos] «Fizemos um percurso espetacular. Recordo que não conseguimos o primeiro lugar porque no último minuto frente ao Leicester sofremos um golo. Marcámos muitos golos, somos uma equipa com uma identidade forte e fizemos muitos pontos para o ranking de Portugal, o que é importante».

[Adversário nos 16-avos-de-final] «Gostava de ter pela frente um adversário forte, gostava de jogar contra o Manchester United, era o meu desejo. Independentemente do adversário, sabendo que nesta altura estamos numa Champions League, vamos discutir sempre o resultado».

[Estreia de Zé Carlos] «Estará dentro de uma análise feita aos jogadores menos utilizados, e estiveram todos bem. Tenho satisfação por trocar jogadores e a identidade manter-se. Os jogadores menos utilizados deram uma resposta muito boa».

[Galeno sem descanso] «O Galeno vive um pouco da lesão do Moura. Temos dois jogadores por posição, o Moura está lesionado, sobra o Galeno. Não está saturado, tem uma boa recuperação, e vamos gerir. O Galeno tem uma facilidade muito grande de recuperar entre jogos e mantém sempre um nível muito alto. Temos níveis fisiológicos, dados práticos, que indicam isso».