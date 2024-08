Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Rapid Viena 82-2), na Áustria, no jogo que apurou os minhotos para a fase de grupos da Liga Europa:

- Tivemos duas más entradas: no início e depois no início da segunda parte. Tinha dito que ia ser preciso marcar golos aqui para passar a eliminatória. São uma equipa muito física, com jogadores muito altos, que num canto ou num livre podia criar problemas, como criou. Sofremos o golo, mas não abanámos. Estivemos seguros no jogo e o resultado ao intervalo já podia ter sido outro. Mandámos uma bola poste, tivemos quatro ou cinco oportunidades de fazer golo, fomos a melhor equipa, tirando os primeiros quinze minutos

- Quisemos entrar fortes na segunda parte para reverter o resultado, mas logo na primeira jogada, num contra-ataque, sofremos o 2-0. A equipa nunca se dextruturou, manteve a serenidade, fez mais um comeback e com todo o merecimento. A equipa teve uma atitude absolutamente fantástica. Estamos num contexto muito complicado. Estamos numa sequência de jogos terrível, com algumas lesões pelo meio, foram dois internacionais A que tivemos de fora. O Niakaté lesionou-se, hoje lesiona-se o Bambu. A realidade é que quem entra, dá tudo, os suplentes que entram ajudam a equipa e estou muito orgulhoso por estar a liderar um grupo com gente desta, de homens.

Grupo guerreiro?

- Sem dúvida. São guerreiros brácaros.



Sobre as substituições que se seguiram ao 2-0

- Já estava previsto. Havia a dúvida sobre se seria o Rodrigo [Zalazar] ou outro jogador, mas ele não estava no seu melhor, levou um toque e estava a mancar. O Roberto, tal como o Amine [El Ouazzani], desgastam muito as defesas e quando o outro entra consegue fazer ainda melhor e ele entrou muito bem. Precisávamos de mais profundidade e velocidade no lado direito e o Roger veio-nos dar essa amplitude no jogo. Houve personalidade, acima de tudo. Jogámos num ambiente hostil, difícil, contra uma equipa que ainda não perdeu em casa. Empate inteiramente justa. Passou a melhor equipa. Podíamos ter resolvido na 1ª mão com mais eficácia. Adiámos para hoje, mas está feito. Venha o próximo. Agora o Gil Vicente é o jogo mais importante das nossas vidas.



Sorteio da Liga Europa?

- Estou em absoluta sintonia com o presidente e estamos a tentar equilibrar mais o plantel. Necessitamos de dois jogadores por posição e acho que o vamos conseguir, estamos perto de o conseguir. Penso que vamos ficar com um plantel mais equilibrado, com mais soluções e isso vai ser determinante para podermos atacar as frentes todas. Vamos ter pelo menos oito jogos na Liga Europa, vamos ter o campeonato, a Taça da Liga e a Taça de Portugal. Estamos a ter algumas lesões, talvez motivadas pela mudança de treinador e dos registos diferentes, o que é normal. Vamos ter um Sp. Braga, como não pode deixar de ser, a ir à top nas quatro competições.



- Vamos à luta, dia a dia, jogo a jogo, com humildade e trabalho. Já treinei várias equipas e esta é daquelas que sinto que tem mais empenho, caráter e atitude, pode não ser uma ou outra vez brilhante, mas os jogadores vão progredir e já estão a jogar cada vez melhores. Hoje tivemos momentos muito bons. Se calhar no final do ano vai haver jogadores que agora não são tão falados e depois vão ser indiscutíveis. Mas, acima de tudo, a equipa tem uma atitude enorme. Os mais velhos estão para ajudar os mais novos, os mais novos têm sede de aparecer, há jogadores em grande, como o Zalazar e o Gabri. Não está tudo bem, não é tudo perfeito, hoje cometemos erros normais e continuamos focados no processo, sem nos embebedarmos com os resultados. Há coisas para evoluir e melhorar.