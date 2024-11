Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, em declarações à DAZN, depois do empate consentido diante do Elfsborg (1-1), na Suécia, em jogo da 4.ª jornada da Liga Europa:

«Acho que foram dois pontos perdidos seguramente e acho que concordamos todos. Fomos a melhor equipa em campo, fizemos uma primeira parte muitíssimo boa, podíamos estar com vantagem logo na primeira parte. Depois estivemos bem até conseguirmos o golo, houve uma reação do adversário, na parte final meteram três jogadores frescos na frente.

Senti que o Braga podia ter algumas dificuldades na parte final do jogo, houve uma ou duas bolas, uma delas entrou por ali e acabámos por sofrer o golo. Creio que foi altamente injusto, nestes últimos três jogos devíamos ter seguramente seis pontos. Deveríamos ter ganho ao Bodo/Glimt e perdemos e hoje merecemos amplamente ganhar e empatámos».