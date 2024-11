Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após ao triunfo (3-0) sobre o Hoffenheim:

«Vitória inteiramente justa numa exibição muito segura da nossa parte. Não gostei muito entre os vinte e os quarenta minutos, ficámos conformados com o resultado. Ao intervalo retificámos, tínhamos de jogar, circular a bola, fazer o que treinamos; tivemos três oportunidades claras para fazer o 3-0, que chegou mais tarde pelo Vítor Carvalho. Vitória justíssima na minha opinião».

[Melhor prestação defensiva?] «A equipa tem estado bem do ponto de vista defensivo. Não é a primeira vez que não sofremos golos, o Leixões – sendo uma equipa de Segunda Liga– joga com dois avançados, o que tem a sua dificuldade. A equipa reagiu bem, estamos satisfeitos, mas com os pés no chão, ainda há muito trabalho para fazer».

[Gabri Martinez numa nova posição] «Já joga nesta posição há 'buéréré'. Não é novidade, se calhar é mais novidade para o Roger. Ambos estão a desempenhar muito bem, defendem e atacam, mais uma vez jogámos com cinco atacantes de início, corremos riscos. Tiveram um bom desempenho, tal como toda a equipa. Os jogadores estão mais adultos, com mais responsabilidade, já não há as expulsões palerminhas que nos custaram pontos, faz parte do crescimento».

[Melhor Braga da época?] «Tinha dito, passado uma semana de ter chegado, que um dia apontávamos para chegar aqui. Tivemos um trajeto. Escuso de enumerar as lesões a defesa, o Zalazar está fora. A equipa está a ficar equilibrada, a jogar cada vez melhor, mas ainda há margem de evolução. Já o dissemos, muita gente jovem com ambição, estamos a melhorar. Esperamos que cresça o que esperamos que pode crescer».