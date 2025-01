Declarações de Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após o triunfo (1-0) frente à Lazio no derradeiro jogo da fase de liga da Liga Europa:

«Acho que fizemos um excelente jogo, contra uma equipa muito forte. Fiquei agradado com a exibição da equipa, com a atitude competitiva dos jogadores, temos caminhado a largos passos para sermos uma equipa mais coesa e mais segura. Hoje foi uma noite à Braga, na minha opinião, não conseguimos o apuramento que era o que queríamos. Fico com a sensação que se esta competição começasse agora seriamos uns protagonistas mais importantes, porque sinto a equipa mais madura».

[Emoções no final faltando um golo que era suficiente?] «Percebemos na parte final que necessitávamos de mais um golo, houve ali uma alteração, estava tudo a festejar e é difícil transmitir toda a informação para todos os jogadores ao mesmo tempo. Mas, a equipa fez o que tinha a fazer. A equipa tinha de ter capacidade para aguentar a Lazio, que não queria perder e estava forte. A precisar de mais um golo, tivemos duas ou três oportunidades claras, com o golo anulado, que não conseguimos concretizar. É futebol, temos de aceitar e seguir em frente».

[Aquém das expetativas sair nesta fase?] «Sim. O objetivo era seguir em frente, sem dúvida. O primeiro objetivo era esse».

[Pretensões no campeonato? Aspirações de chegar à Liga dos Campeões?] «Temos também a Taça de Portugal, queremos chegar às meias-finais, que é o próximo passo. Já tenho respondido relativamente ao campeonato: a época tem sido difícil, com resultados irregulares. Não tenho mais nenhum objetivo que não seja ganhar ao Moreirense na segunda-feira. Temos uma equipa jovem, com valor, hoje estava muita gente da formação, queremos fazer crescer estes jovens».

[Importância de Ricardo Horta, que estabelece mais um record?] «É um jogador icónico que vai ficar na história do Sp. Braga para sempre. Na questão dos marcadores também é o melhor marcador de todos os tempos, estamos a falar de um jogador com números extraordinários. Gente muito boa, merece tudo aquilo que tem tido e vai ser um jogador icónico aqui no Sp. Braga.

[Zalazar fora das opções. Que informações? Está da saída?] Vou dar a informação que tenho: o jogador estava limitado fisicamente e não estava em condições de avançar para o jogo».